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Лавров поздравил нового главу МИД Австрии с назначением
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РИА Новости

Лавров поздравил нового главу МИД Австрии с назначением

17:29 14.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ВЕНА, 14 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает на продолжение позитивного взаимодействия с австрийским коллегой Александером Шалленбергом, назначенным на должность 7 января.
Новое правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем 7 января приняло присягу. Поздравительную телеграмму Лаврова в адрес нового главы австрийского МИД передало посольство России.
"В России высоко ценят сложившийся характер отношений с Австрией, которые имеют давние традиции, выстраиваются в духе взаимного уважения и доверия, обоюдного стремления к укреплению добрососедства вне зависимости от политической конъюнктуры", - говорится в телеграмме.
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"Рассчитываю на продолжение устоявшегося позитивного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами России и Австрии как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Буду рад нашим новым встречам", - заявил Лавров.
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Александер ШалленбергСергей ЛавровАвстрияВ мире
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