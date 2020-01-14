Лавров поздравил нового главу МИД Австрии с назначением

Новое правительство Австрии во главе с канцлером Себастьяном Курцем 7 января приняло присягу. Поздравительную телеграмму Лаврова в адрес нового главы австрийского МИД передало посольство России.

"В России высоко ценят сложившийся характер отношений с Австрией, которые имеют давние традиции, выстраиваются в духе взаимного уважения и доверия, обоюдного стремления к укреплению добрососедства вне зависимости от политической конъюнктуры", - говорится в телеграмме.

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"Рассчитываю на продолжение устоявшегося позитивного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами России и Австрии как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Буду рад нашим новым встречам", - заявил Лавров.