МИД рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США

"Там работа ведётся. Насколько мне известно, юристы активно работают, прорабатывают, вопрос непростой, поскольку даже в посещении нам отказывает американская сторона объектов дипломатической собственности, которые являются нашей российской собственностью", - сказал Иванов.

По его словам, вопросы, касающиеся дипсобственности, ставятся в контактах с американской стороной на всех уровнях.

"Наше посольство в Вашингтоне постоянно направляет ноты в госдепартамент с просьбой предоставить доступ сотрудникам посольства к этой собственности, прорабатываются юридические аспекты. Я думаю, что в ближайшее время какая-то информация будет на эту тему", - заявил он.

В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп требовал закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в генконсульство для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.