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2020-01-14T17:27+0300
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МИД рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США
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РИА Новости

МИД рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США

17:26 14.01.2020 (обновлено: 17:27 14.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки
© РИА Новости / Максим Блинов
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве ожидают развития ситуации вокруг российской дипсобственности в США в ближайшее время, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Там работа ведётся. Насколько мне известно, юристы активно работают, прорабатывают, вопрос непростой, поскольку даже в посещении нам отказывает американская сторона объектов дипломатической собственности, которые являются нашей российской собственностью", - сказал Иванов.
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По его словам, вопросы, касающиеся дипсобственности, ставятся в контактах с американской стороной на всех уровнях.
"Наше посольство в Вашингтоне постоянно направляет ноты в госдепартамент с просьбой предоставить доступ сотрудникам посольства к этой собственности, прорабатываются юридические аспекты. Я думаю, что в ближайшее время какая-то информация будет на эту тему", - заявил он.
В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп требовал закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в генконсульство для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
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Евгений ИвановМИД РФМоскваРоссияСШАВ мире
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