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В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
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РИА Новости

В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД

17:18 14.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкВид Тегерана
Вид Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что после заявления европейской тройки о запуске механизма разрешения споров по СВПД ничего нового не произошло, заявление размещено в официальном Telegram-канале.
"Действия европейской тройки… являются слабыми. Механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки был запущен Ираном, когда министр иностранных дел ИРИ больше года назад направил официальные письма координатору совместной комиссии, поэтому сейчас ни сточки зрения процесса, ни с практической точки зрения ничего нового не произошло", - заявил Мусави.
Вид на Тегеран
6 января, 01:29
Иранская ядерная сделка
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
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Аббас МусавиВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД ИранаВеликобританияФранцияГерманияИранВ мире
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