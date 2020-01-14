В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД

"Действия европейской тройки… являются слабыми. Механизм разрешения споров в рамках ядерной сделки был запущен Ираном, когда министр иностранных дел ИРИ больше года назад направил официальные письма координатору совместной комиссии, поэтому сейчас ни сточки зрения процесса, ни с практической точки зрения ничего нового не произошло", - заявил Мусави.