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Московским студентам расскажут, как стать успешными бизнесменами
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РИА Новости

Московским студентам расскажут, как стать успешными бизнесменами

17:14 14.01.2020 (обновлено: 17:16 14.01.2020)
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© Фото : АНО РЧКМосковским студентам расскажут, как стать успешными бизнесменами
Московским студентам расскажут, как стать успешными бизнесменами
© Фото : АНО РЧК
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. В московском дворце спорта "Мегаспорт" 26 января пройдет беспрецедентный по своим масштабам "Студенческий фестиваль предпринимательства". Его главная цель - помочь молодым людям реализовать свой потенциал в бизнесе. Участников ждут мастер-классы и лекции известных людей, советы и наставничество от успешных бизнесменов, гранты на проекты, а также полезные знакомства, развлечения и выступления популярных музыкальных исполнителей. Вход для студентов абсолютно бесплатный, достаточно только регистрации на сайте.
Мероприятие, организованное департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и АНО "Развитие человеческого капитала", станет уникальным и по своему масштабу: площадка "Мегаспорта" может принять до 15 тысяч человек.

Поддержка сильнейших

Что важнее для успешного роста – идея или возможности? Почему только одна из десяти похожих идей имеет шанс на реализацию? Почему людям с развитыми предпринимательскими навыками так сложно найти хорошую идею? Такие сложные вопросы легли в основу концепции нового студенческого фестиваля. Деловая часть мероприятия организована по принципу популярного формата баттла со свойственной ему зрелищностью. Организаторы условно разделили выступающих спикеров на две команды - экспертов и наставников.
© Фото : АНО РЧКТина Канделаки
Тина Канделаки
© Фото : АНО РЧК
Тина Канделаки
Экспертами станут такие известные лица, как Сергей Шнуров, Тина Канделаки и Сергей Минаев. Они поделятся со студентами своими познаниями в области soft skills, т.е. гибкими навыками, которые сегодня нужны в любой отрасли. Это умение общаться и работать в команде, принимать решения и мыслить нестандартно. Так, главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев расскажет об эффективном построении продаж и создании презентаций. Секретами креативного мышления поделится музыкант Сергей Шнуров. А продюсер "Матч-ТВ" Тина Канделаки расскажет о развитии управленческих навыков.
© Фото : АНО РЧКСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Фото : АНО РЧК
Сергей Шнуров
Что касается наставников, то ими станут успешные российские бизнесмены, в числе которых – сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент, основатель игровых компаний "Иннова Системс" и "Кидзании" Георгий Чумбуридзе, сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, руководитель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров и владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман.
© Фото : АНО РЧКВладимир Перельман
Владимир Перельман
© Фото : АНО РЧК
Владимир Перельман
Чтобы попасть в команду к наставникам и поработать с ними над созданием собственного бизнес-проекта, любой желающий в одиночку или с командой до 4 человек может до 20 января оставить заявку на сайте фестиваля, в которой нужно кратко и емко рассказать о своем проекте. При этом будут рассматриваться проекты как на стадии идеи, но с достаточной долей проработки и коммерческой целесообразности, так и уже работающие бизнесы с потенциалом дальнейшего роста.
© Фото : АНО РЧКЭдуард Гуринович
Эдуард Гуринович
© Фото : АНО РЧК
Эдуард Гуринович
Для участия на самом фестивале экспертное жюри отберет 50 команд с наиболее интересными проектами по четырем направлениям: продвижение коммерческих продуктов и услуг, технологические (инновационные) проекты, проекты в сфере социального предпринимательства и международные бизнес-инициативы.
В рамках мероприятия они получат менторскую поддержку, пройдут доработку проекта с ведущими экспертами в области предпринимательства и примут участие в питч-сессии с наставниками. По итогу каждый из наставников определит среди своих команд самый жизнеспособный и актуальный проект. Затем из 5 финалистов экспертное жюри вместе со зрителями выберут победителя.
Выигравшей команде подарят путевку в предпринимательскую жизнь: профессиональную инструкцию для реализации бизнеса, денежные гранты на развитие стартапа, сертификаты на дополнительное обучение в ведущих московских вузах и другие ценные подарки.
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Еще одна активная часть деловой программы студенческого фестиваля предпринимательства – зона "открытого микрофона". Около 20 молодых предпринимателей, уже состоявшихся в бизнесе, поделятся своим опытом с гостями фестиваля и ответят на их вопросы.

Фестиваль для активных

Главным отличием студенческого фестиваля предпринимательства от форумов, бизнес-акселераторов и других деловых мероприятий является внушительная развлекательная программа. Кроме официальной части студентов ждут фуршеты, интерактивные фотозоны, новые знакомства и концерт, на котором выступят Мот, Елена Темникова и группа "Хлеб". Ведущими мероприятия будут звезды шоу-бизнеса Регина Тодоренко и Антон Комолов.

Из университета — в мир большого бизнеса

Поддержка студенческого бизнеса становится важной государственной задачей далеко не случайно. Цифровая эпоха не оставила сомнений, что студенческая среда – одна из самых продуктивных площадок для новых идей и нестандартных решений. Вспомнить хотя бы успех таких компаний-единорогов, как Facebook или Snapchat, которые в свое время создавали обычные студенты. Москва в этом смысле задает тренды – ведь здесь находится более 260 вузов.
© РИА Новости / Евгений БиятовРуководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин
"Поддержка талантливой молодежи — одна из ключевых задач нашего департамента. С этой целью мы регулярно проводим специализированные мероприятия, такие как молодежный предпринимательский форум или бизнес-акселератор для старшеклассников и студентов. Фестиваль студенческого предпринимательства — не просто место, где участники смогут задать вопросы экспертам, деловым людям и представителям власти о том, как начать свое дело. Здесь студенты могут пообщаться с единомышленниками, а также завести полезные знакомства", - отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыОбщество
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