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Совфед не получал приглашения от Польши на мероприятия в Освенциме
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РИА Новости

Совфед не получал приглашения от Польши на мероприятия в Освенциме

17:11 14.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКонцентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Совет Федерации не поступало приглашение от Польши принять участие в памятных мероприятиях в Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения немецкого нацистского концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщил журналистам во вторник вице-спикер СФ Ильяс Умаханов.
В прошлом году делегацию сенаторов возглавлял замглавы международного комитета Владимир Лукин.
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"Никакого приглашения от польской стороны принять участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц в польском Освенциме в Совет Федерации не поступало", - сказал Умаханов.
Ранее сообщалось, что Россию на торжественных мероприятиях будет представлять посол РФ в Польше Сергей Андреев.
В сообщении музея Освенцима отмечалось, что более 200 узников концлагерей и гетто, делегации более 30 стран мира приедут в польский Освенцим.
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Также, по данным музея, подтвердили свое участие в торжествах делегации более чем 30 стран. Среди прочих, в Освенцим прибудут президент Австрии Александр Ван дер Беллен, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, король Испании Филипп VI, президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Лихтенштейна Адриан Хаслер, президент Латвии Эгилс Левитс, Король Нидерландов Виллем-Александр, президент Мальты Джордж Велла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президент Словении Борут Пахор, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Аушвиц-Биркенау (концлагерь)Ильяс УмахановСовет Федерации РФПольшаВ мире
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