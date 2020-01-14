Совфед не получал приглашения от Польши на мероприятия в Освенциме

"Никакого приглашения от польской стороны принять участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Аушвиц в польском Освенциме в Совет Федерации не поступало", - сказал Умаханов.

В сообщении музея Освенцима отмечалось, что более 200 узников концлагерей и гетто, делегации более 30 стран мира приедут в польский Освенцим.

Также, по данным музея, подтвердили свое участие в торжествах делегации более чем 30 стран. Среди прочих, в Освенцим прибудут президент Австрии Александр Ван дер Беллен, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, король Испании Филипп VI, президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Лихтенштейна Адриан Хаслер, президент Латвии Эгилс Левитс, Король Нидерландов Виллем-Александр, президент Мальты Джордж Велла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Сербии Ана Брнабич, президент Словении Борут Пахор, президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.