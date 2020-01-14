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2020-01-14T17:08+0300
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В МИД заявили об отсутствии планов по обмену израильтянки Иссахар
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РИА Новости

В МИД заявили об отсутствии планов по обмену израильтянки Иссахар

17:08 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Варианты обмена осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар пока не рассматриваются, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
"Варианты обмена не рассматриваются, насколько мне известно", - сказал Иванов журналистам.
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Дипломат также прокомментировал намерение защиты Иссахар обратиться в ЕСПЧ по поводу решения российского суда. "Что касается жалоб в ЕСПЧ, то это, конечно, прерогатива адвокатов. Тут мы не можем какие-то советы давать, это их право, естественно", - заявил Иванов.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начал подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
13 января, 19:51
Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
2730101
Обсудить 3
Наама ИссахарЕвгений ИвановМИД РФМосковский областной судШереметьево (аэропорт)РоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Верно поступила защита обратившись в Европейский суд по правам человека. Интересно дождаться их решения, но к сожалению это не быстрый путь.
14 января, 17:52
Анна Егорова
3300017
Так Израиль еще 3 месяца назад отказался от обмена. Как можно менять, если менять не на кого.
14 января, 17:40
Людмила Огородникова
1430001
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