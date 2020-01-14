В МИД заявили об отсутствии планов по обмену израильтянки Иссахар

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Варианты обмена осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Варианты обмена осужденной в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар пока не рассматриваются, заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов

"Варианты обмена не рассматриваются, насколько мне известно", - сказал Иванов журналистам.

Дипломат также прокомментировал намерение защиты Иссахар обратиться в ЕСПЧ по поводу решения российского суда. "Что касается жалоб в ЕСПЧ, то это, конечно, прерогатива адвокатов. Тут мы не можем какие-то советы давать, это их право, естественно", - заявил Иванов.

В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Нааме Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.

Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.