В Совфеде оценили итоги переговоров по Ливии в Москве

Ранее в Минобороны РФ заявили журналистам, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ Турции . Информированный ливийский источник сообщил, что Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

"Итог переговоров, конечно же, очень позитивен. Это основа для дальнейшего продвижения по пути мирного урегулирования", - сказал Морозов.

При этом, по его словам, отказ Хафтара подписать итоговый документ "серьезно осложняет переход в политическую стадию". "Без его согласия двигаться вперед очень проблематично. Но, думаю, шансы включить его в переговорный процесс остаются", - заключил политик.