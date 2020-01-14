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В Совфеде оценили итоги переговоров по Ливии в Москве
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РИА Новости

В Совфеде оценили итоги переговоров по Ливии в Москве

17:07 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Переговоры в Москве с участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа заложили основу для мирного урегулирования в Ливии, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее в Минобороны РФ заявили журналистам, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.
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Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
"Итог переговоров, конечно же, очень позитивен. Это основа для дальнейшего продвижения по пути мирного урегулирования", - сказал Морозов.
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При этом, по его словам, отказ Хафтара подписать итоговый документ "серьезно осложняет переход в политическую стадию". "Без его согласия двигаться вперед очень проблематично. Но, думаю, шансы включить его в переговорный процесс остаются", - заключил политик.
МО РФ ранее сообщило, что Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве, но взял двое суток для обсуждения с лидерами племен.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарОлег МорозовСовет Федерации РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваЛивияТурцияРоссияВ мире
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