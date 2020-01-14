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Эксперты назвали основные угрозы биоразнообразию в России
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РИА Новости

Эксперты назвали основные угрозы биоразнообразию в России

16:53 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗакат на острове Ольхон
Закат на острове Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Закат на острове Ольхон. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Поспешные решения, некомпетентность на местах и слабое просвещение мешают сохранению биоразнообразия в России, отметили эксперты на пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Первозданная Россия", которая прошла в Общественной палате во вторник.
"Главная проблема - в низком уровне экологической культуры общества в целом. Из-за этого легко могут использоваться любые мифы, которые преследуют коммерческие интересы, или, наоборот, призывают к экстремизму. Да, когда локальные вещи происходят вблизи человека: видна помойка, видна свалка, то это все очевидно и требует решения. Когда решается вопрос о каких-то более глобальных проектах, где нужно понять (их) назначение, здесь легко используется разными сторонами непонимание", - сказала руководитель экоцентра "Заповедники" Наталья Данилина.
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Она обратила внимание, что работы по сохранению биоразнообразия, созданию заповедников нужно согласовывать с общественностью.
"Мы привыкли принимать быстрые решения, а потом мы их меняем на противоположные. Я знаю хорошо законодательство по ООПТ. Если мы посмотрим сейчас, то уже текст поправок, которые внесены в это законодательство, скоро сравняется с текстом самого закона. Сделан закон, и его тут же начинают менять. Закон об ООПТ действует с 1995 года, за это время его уже много раз меняли", - добавила эксперт.
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По мнению заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ Дениса Кириса, биоразнообразию в первую очередь угрожает чиновничий беспредел и нормативная база, которая не соответствует той ситуации, которая сложилась. В качестве примера Кирис, в частности, привел проблему с отходами на Байкале.
Глава "Росзаповедцента" Андрей Барышников в свою очередь заявил, что основная угроза биоразнообразию состоит в том, что до людей не доносится информация о том, зачем это нужно.
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