Эксперты назвали основные угрозы биоразнообразию в России

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Поспешные решения, некомпетентность на местах и слабое просвещение мешают сохранению биоразнообразия в России, отметили эксперты на пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Первозданная Россия", которая прошла в Общественной палате во вторник.
"Главная проблема - в низком уровне экологической культуры общества в целом. Из-за этого легко могут использоваться любые мифы, которые преследуют коммерческие интересы, или, наоборот, призывают к экстремизму. Да, когда локальные вещи происходят вблизи человека: видна помойка, видна свалка, то это все очевидно и требует решения. Когда решается вопрос о каких-то более глобальных проектах, где нужно понять (их) назначение, здесь легко используется разными сторонами непонимание", - сказала руководитель экоцентра "Заповедники" Наталья Данилина.
29 сентября 2019, 08:00Не нужно себя переоценивать. Несколько слов о проблемах экологии
Она обратила внимание, что работы по сохранению биоразнообразия, созданию заповедников нужно согласовывать с общественностью.
"Мы привыкли принимать быстрые решения, а потом мы их меняем на противоположные. Я знаю хорошо законодательство по ООПТ. Если мы посмотрим сейчас, то уже текст поправок, которые внесены в это законодательство, скоро сравняется с текстом самого закона. Сделан закон, и его тут же начинают менять. Закон об ООПТ действует с 1995 года, за это время его уже много раз меняли", - добавила эксперт.
21 ноября 2019, 07:12Иванов рассказал о влиянии отходов целлюлозно-бумажного комбината на Байкал
По мнению заместителя председателя комиссии Общественной палаты РФ Дениса Кириса, биоразнообразию в первую очередь угрожает чиновничий беспредел и нормативная база, которая не соответствует той ситуации, которая сложилась. В качестве примера Кирис, в частности, привел проблему с отходами на Байкале.
Глава "Росзаповедцента" Андрей Барышников в свою очередь заявил, что основная угроза биоразнообразию состоит в том, что до людей не доносится информация о том, зачем это нужно.