Эксперты назвали основные угрозы биоразнообразию в России

"Мы привыкли принимать быстрые решения, а потом мы их меняем на противоположные. Я знаю хорошо законодательство по ООПТ. Если мы посмотрим сейчас, то уже текст поправок, которые внесены в это законодательство, скоро сравняется с текстом самого закона. Сделан закон, и его тут же начинают менять. Закон об ООПТ действует с 1995 года, за это время его уже много раз меняли", - добавила эксперт.