Иран пообещал ответить на любые деструктивные меры в отношении СВПД

"Еще раз для всех, а особенно для трех европейских государств-участников ядерной сделки, объясняем, что любые деструктивные меры, предательство и недоброжелательные действия получат соответствующий решительный ответ", - говорится в заявлении Мусави в официальном Telegram-канале.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.