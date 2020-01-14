Иран пообещал ответить на любые деструктивные меры в отношении СВПД

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иран решительно ответит на любые деструктивные меры в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, заявил представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"Еще раз для всех, а особенно для трех европейских государств-участников ядерной сделки, объясняем, что любые деструктивные меры, предательство и недоброжелательные действия получат соответствующий решительный ответ", - говорится в заявлении Мусави в официальном Telegram-канале.
6 января, 01:29Иранская ядерная сделка
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.