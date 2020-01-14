Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T16:55+0300
https://ria.ru/20200114/1563408476.html
Реальный эффективный курс рубля в 2019 году вырос на 8,4%
https://cdn25.img.ria.ru/images/152817/84/1528178467_0:0:2930:1649_1036x0_80_0_0_919666f6d26a94544dfc6a860ed4c795.jpg
РИА Новости

Реальный эффективный курс рубля в 2019 году вырос на 8,4%

16:55 14.01.2020
319
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2019 году вырос на 8,4%, в декабре увеличился на 1,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 1,9% по сравнению с ноябрем, к евро - на 1,8%.
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
2 января, 08:00
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
Номинальный курс рубля к доллару увеличился в декабре на 1,5%, за 12 месяцев - на 6,9%, к евро в декабре вырос на 1,1%, а в целом за 12 месяцев - на 9,6%
561105
Обсудить 0
Динамика курсов валютЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Официальный курс евро на среду вырос до 68,42 рубля
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на вторник снизился до 67,82 рубля
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
Вид на башни Московского Кремля с Большого Москворецкого моста
Немецкое СМИ рассказало о "секрете успеха" России во внешней политике
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
Казем Джалали
Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией
Рабочие на насосной станции в Белоруссии
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Порт Циндао, Китай
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
Закат на острове Ольхон
Эксперты назвали основные угрозы биоразнообразию в России
Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Экс-президент Украины Петр Порошенко
НАБУ обязало суд возбудить дело против Порошенко и администрации Обамы
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR
Госнефтекомпания Азербайджана готова поставлять Белоруссии нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Лента новостейМолния