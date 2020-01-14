Реальный эффективный курс рубля в 2019 году вырос на 8,4%

Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 1,9% по сравнению с ноябрем, к евро - на 1,8%.

Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году

Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году

Номинальный курс рубля к доллару увеличился в декабре на 1,5%, за 12 месяцев - на 6,9%, к евро в декабре вырос на 1,1%, а в целом за 12 месяцев - на 9,6%