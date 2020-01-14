Первую ЗРС С-350 "Витязь" разместят в Ленинградской области

Как заявляли в Воздушно-космических войсках России, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р.

По данным Минобороны, "в ближайшее время" первая С-350 прибудет "в пункт постоянной дислокации в Ленинградской области".

Ранее сообщалось, что это должно произойти в этом месяце, но место дислокации не уточнялось.

Вооруженные силы России получили первую систему С-350 средней дальности в минувшем декабре. Приемка традиционно прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

До 2027 года ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство 12 дивизионов С-350, заявлял на итоговой коллегии Минобороны начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова Владимир Ляпоров.

ЗРС средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.

Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.

Система представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ.