Первую ЗРС С-350 "Витязь" разместят в Ленинградской области

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Первым регионом, который получит на боевое дежурство зенитно-ракетные системы С-350 "Витязь", станет Ленинградская область, сообщает во вторник Минобороны России.
Как заявляли в Воздушно-космических войсках России, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р.
По данным Минобороны, "в ближайшее время" первая С-350 прибудет "в пункт постоянной дислокации в Ленинградской области".
Ранее сообщалось, что это должно произойти в этом месяце, но место дислокации не уточнялось.
Вооруженные силы России получили первую систему С-350 средней дальности в минувшем декабре. Приемка традиционно прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
До 2027 года ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство 12 дивизионов С-350, заявлял на итоговой коллегии Минобороны начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова Владимир Ляпоров.
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ЗРС средней дальности С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.
Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.
Система представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ.
В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. Впервые широкой публике систему представили на форуме "Армия-2019".
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