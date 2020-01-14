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Новое оружие России
2020-01-14T16:46+0300
https://ria.ru/20200114/1563408445.html
Первую ЗРС С-350 "Витязь" разместят в Ленинградской области
https://cdn25.img.ria.ru/images/152991/24/1529912453_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_66f25a537d821ad499366acd344a2b5b.jpg
РИА Новости

Первую ЗРС С-350 "Витязь" разместят в Ленинградской области

16:46 14.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / ЗРС С-350Е "Витязь"
ЗРС С-350Е Витязь
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin /
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Первым регионом, который получит на боевое дежурство зенитно-ракетные системы С-350 "Витязь", станет Ленинградская область, сообщает во вторник Минобороны России.
Как заявляли в Воздушно-космических войсках России, поступление С-350 на вооружение повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза. Система идет на замену С-300ПС с ракетами типа В55Р.
По данным Минобороны, "в ближайшее время" первая С-350 прибудет "в пункт постоянной дислокации в Ленинградской области".
Ранее сообщалось, что это должно произойти в этом месяце, но место дислокации не уточнялось.
Вооруженные силы России получили первую систему С-350 средней дальности в минувшем декабре. Приемка традиционно прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
До 2027 года ВС РФ планируют поставить на боевое дежурство 12 дивизионов С-350, заявлял на итоговой коллегии Минобороны начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Жукова Владимир Ляпоров.
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Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.
Система представляет собой самоходную пусковую установку, работающую совместно со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на базе шасси специального автомобиля БАЗ.
В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. Впервые широкой публике систему представили на форуме "Армия-2019".
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Новое оружие РоссииЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ленинградская областьРоссияБезопасность
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