Эксперты считают, что договоренность в Москве даст Ливии шанс на мир

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Договоренность противоборствующих сторон Договоренность противоборствующих сторон гражданского конфликта Ливии установить бессрочный режим прекращения огня является победой российской дипломатии и серьезным подспорьем для восстановления мира в этой арабской стране, заявили опрошенные РИА Новости во вторник эксперты.

Ранее в Минобороны РФ заявили журналистам, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа . Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

Дипломатическая победа России

Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов назвал прошедшую встречу победой российской дипломатии.

"Москва смогла выстроить многоугольник отношений со странами региона: арабскими и европейскими лидерами, Эрдоганом – были учтены интересы всех. Если российская дипломатия и Минобороны будут работать так же целеустремленно, то есть шанс, что процесс примирения в Ливии перерастет постепенно в воссоздание государства и восстановление стабильного мира", - подчеркнул собеседник агентства.

Максимальный результат

Схожего мнения придерживается известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко , отметивший, что договоренность о прекращении огня – это максимальный результат, который можно было достичь на прошедшей в Москве межливийской встрече.

"Такие переговоры стали в принципе возможными благодаря посреднической миссии России и Турции. Договоренность о прекращении огня в случае её реального соблюдения станет серьезным шагом по завершению братоубийственной гражданской войны в Ливии и поэтапному восстановлению государственности и стабильности в этой стране", - сказал он.

Возможны осложнения

В то же время Ивашов не исключил новых осложнений в ливийском урегулировании. По его словам, ряд стран, в том числе Израиль, заинтересованы в сохранении нестабильности в арабском мире и в частности в Ливии.

"Насколько это перемирие будет прочным, пока говорить рано. Те, кто разрушал ливийское государство, вложили в эту операцию определенные средства и не согласятся с текущим положением вещей. Будут попытки провоцировать новые конфликты между силами Хафтара и сторонниками властей в Триполи – конечно, к этому надо быть готовым. Прежде всего, заинтересован в этом Израиль", - отметил эксперт.