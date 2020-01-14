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Эксперты считают, что договоренность в Москве даст Ливии шанс на мир
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РИА Новости

Эксперты считают, что договоренность в Москве даст Ливии шанс на мир

16:43 14.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniБойцы ПНС в Триполи
Бойцы ПНС в Триполи
© REUTERS / Ismail Zetouni
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Договоренность противоборствующих сторон гражданского конфликта в Ливии установить бессрочный режим прекращения огня является победой российской дипломатии и серьезным подспорьем для восстановления мира в этой арабской стране, заявили опрошенные РИА Новости во вторник эксперты.
Ранее в Минобороны РФ заявили журналистам, что главным итогом переговоров по Ливии в Москве стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
Дипломатическая победа России
Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов назвал прошедшую встречу победой российской дипломатии.
"Москва смогла выстроить многоугольник отношений со странами региона: арабскими и европейскими лидерами, Эрдоганом – были учтены интересы всех. Если российская дипломатия и Минобороны будут работать так же целеустремленно, то есть шанс, что процесс примирения в Ливии перерастет постепенно в воссоздание государства и восстановление стабильного мира", - подчеркнул собеседник агентства.
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Максимальный результат
Схожего мнения придерживается известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, отметивший, что договоренность о прекращении огня – это максимальный результат, который можно было достичь на прошедшей в Москве межливийской встрече.
"Такие переговоры стали в принципе возможными благодаря посреднической миссии России и Турции. Договоренность о прекращении огня в случае её реального соблюдения станет серьезным шагом по завершению братоубийственной гражданской войны в Ливии и поэтапному восстановлению государственности и стабильности в этой стране", - сказал он.
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Возможны осложнения
В то же время Ивашов не исключил новых осложнений в ливийском урегулировании. По его словам, ряд стран, в том числе Израиль, заинтересованы в сохранении нестабильности в арабском мире и в частности в Ливии.
"Насколько это перемирие будет прочным, пока говорить рано. Те, кто разрушал ливийское государство, вложили в эту операцию определенные средства и не согласятся с текущим положением вещей. Будут попытки провоцировать новые конфликты между силами Хафтара и сторонниками властей в Триполи – конечно, к этому надо быть готовым. Прежде всего, заинтересован в этом Израиль", - отметил эксперт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
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