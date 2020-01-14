Роухани назвал хорошим шагом признание ошибки в крушении самолета

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Ирана Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что признание вооруженными силами собственной ошибки и извинения за сбитый украинский самолет стали хорошим первым шагом, необходимо предпринять и другие шаги.

"Тот факт, что наши вооруженные силы открыто сообщили о своей ошибке и извинились перед народом, стал хорошим первым шагом в этом отношении, необходимо предпринять и все последующие шаги", - заявил Роухани.

Текст заявления опубликован на сайте президента.

По его словам, для иранского народа важно, чтобы люди любого уровня, причастные к этой "болезненной и непростительной ошибке", были наказаны.

"Правительство считает себя ответственным в гибели дорогих иранцев и граждан других стран и исполнит все свои правовые обязательства", - отметил Роухани.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.