Турецкое СМИ сообщило о подготовке Хафтара к наступлению на Триполи

Как уточняется, армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи. Другие подробности СМИ пока не сообщило.

Обстановка в Ливии

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля прошлого года не прекращает попыток захватить столицу. Однако ЛНА не удалось достичь каких-либо серьезных успехов.