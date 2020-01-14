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2020-01-14T17:48+0300
https://ria.ru/20200114/1563407175.html
Турецкое СМИ сообщило о подготовке Хафтара к наступлению на Триполи
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РИА Новости

Турецкое СМИ сообщило о подготовке Хафтара к наступлению на Триполи

16:27 14.01.2020 (обновлено: 17:48 14.01.2020)
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© REUTERS / Ismail Zitouny/File PhotoСгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи
© REUTERS / Ismail Zitouny/File Photo
Сгоревший танк, принадлежавший войскам армии Халифы Хафтара к югу от Триполи. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар готовит очередное наступление на позиции Правительства национального согласия (ПНС), передает информагентство Anadolu.
Как уточняется, армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи. Другие подробности СМИ пока не сообщило.
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Обстановка в Ливии

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией под предводительством маршала Халифы Хафтара, который с апреля прошлого года не прекращает попыток захватить столицу. Однако ЛНА не удалось достичь каких-либо серьезных успехов.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 12 января призвали все стороны прекратить огонь. В понедельник в Москве состоялись межливийские переговоры с участием представителей России и Турции. Участники обсудили возможность и условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил Халифа Хафтар.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЛивияВ мире
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