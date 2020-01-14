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Госдума не будет проводить заседание в день послания президента
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РИА Новости

Госдума не будет проводить заседание в день послания президента

16:23 14.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Государственная Дума приняла постановление об отмене пленарного заседания в среду, 15 января, в связи с посланием президента РФ Владимира Путина членам Федерального собрания.
"Отменить заседание Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 15 января 2020 года", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин огласит послание 15 января. Традиционно в документе указываются приоритеты в развитии страны как во внутренней, так и во внешней политике на ближайшие годы. Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов.
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