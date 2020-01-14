Госдума не будет проводить заседание в день послания президента

Президент России Владимир Путин огласит послание 15 января. Традиционно в документе указываются приоритеты в развитии страны как во внутренней, так и во внешней политике на ближайшие годы. Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов.