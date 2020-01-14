Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве дочери

"В автомобиле "Иж" в детской люльке следователи обнаружили тело 1,5-годовалой девочки с кровоподтеками и ссадинами, свидетельствующими о насильственной причине смерти. Согласно результатам судебно-медицинских исследований, она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы", - информирует СУСК.

Как установило следствие, умершего ребенка в Вологду привез отец из села Шуйское Междуреченского района, где проживает их семья. Мужчина задержан по подозрению в причинении дочери смертельных травм.

По версии следствия, 11 января он, будучи пьяным, ударил ребенка по голове, после чего ушел из дома. После того, как жена сообщила ему о смерти дочери, он забрал ее тело для того, чтобы отвезти в Вологду.