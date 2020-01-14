Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве дочери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Житель села Шуйское Междуреченского района Вологодской области задержан по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери, чье тело с кровоподтеками и ссадинами было найдено в автомобиле, сообщает СУСК РФ по региону.
Как отмечает ведомство, в понедельник вечером в автомашине у проходной хлебозавода в Вологде было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти, что стало причиной возбуждения уголовного дела по статье "убийство малолетнего".
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"В автомобиле "Иж" в детской люльке следователи обнаружили тело 1,5-годовалой девочки с кровоподтеками и ссадинами, свидетельствующими о насильственной причине смерти. Согласно результатам судебно-медицинских исследований, она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы", - информирует СУСК.
Как установило следствие, умершего ребенка в Вологду привез отец из села Шуйское Междуреченского района, где проживает их семья. Мужчина задержан по подозрению в причинении дочери смертельных травм.
По версии следствия, 11 января он, будучи пьяным, ударил ребенка по голове, после чего ушел из дома. После того, как жена сообщила ему о смерти дочери, он забрал ее тело для того, чтобы отвезти в Вологду.
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"В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства… преступления, проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе телесных повреждений, обнаруженных у матери ребенка, а также обследование несовершеннолетних детей в семье. Проверяются условия их жизни и воспитания. Проводится допрос супруги задержанного об обстоятельствах гибели ребенка", - информирует областное следственное управление.
Одновременно следственные органы начали процессуальную проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уточняет СУСК.
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