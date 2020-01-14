Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Журналист Иван Голунов сообщил, что его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
В понедельник адвокат Голунова Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что следствие прислало журналисту уведомление о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции по факту его задержания. Он уточнил, что сам Голунов еще не признан потерпевшим. В связи с этим было подано соответствующее ходатайство.
"Звонил следователь. Сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра придти на допрос в Следственный комитет", - написал Голунов в своем телеграм-канале.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. В отношении пяти бывших сотрудников МВД возбуждены уголовные дела, связанные с преследованием журналиста.
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