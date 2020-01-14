Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

"Звонил следователь. Сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра придти на допрос в Следственный комитет", - написал Голунов в своем телеграм-канале.