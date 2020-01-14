Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T15:54+0300
https://ria.ru/20200114/1563404949.html
Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
https://cdn24.img.ria.ru/images/155556/36/1555563655_0:93:2916:1733_1036x0_80_0_0_15f2b7d10a7e9f88724f91cd45ac3449.jpg
РИА Новости

Голунова признали потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

15:53 14.01.2020 (обновлено: 15:54 14.01.2020)
444
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Журналист Иван Голунов сообщил, что его признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
В понедельник адвокат Голунова Сергей Бадамшин рассказал РИА Новости, что следствие прислало журналисту уведомление о возбуждении уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции по факту его задержания. Он уточнил, что сам Голунов еще не признан потерпевшим. В связи с этим было подано соответствующее ходатайство.
"Звонил следователь. Сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра придти на допрос в Следственный комитет", - написал Голунов в своем телеграм-канале.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. В отношении пяти бывших сотрудников МВД возбуждены уголовные дела, связанные с преследованием журналиста.
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
19 декабря 2019, 13:35Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин прокомментировал дело Голунова
1800005
Обсудить 1
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Волгоградской области два рыбака утонули в озере
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Житель Забайкалья признался в расчленении девушки в Чите
Новогоднее украшение центральных улиц Москвы
Опрос показал отношение россиян к длинным январским каникулам
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Премьер Малайзии сравнил убийства Сулеймани и журналиста Хашукджи
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Полицейский на железнодорожном вокзале
На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе
Сотрудник полиции
В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
В Косово задержали двух россиян
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Польский оператор "Дружбы" изменил систему контроля качества нефти
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
03:17Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Лента новостейМолния