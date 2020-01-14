Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T15:44+0300
https://ria.ru/20200114/1563404298.html
Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости

Источник в МИД осудил запуск механизма по решению споров в рамках СВПД

15:38 14.01.2020 (обновлено: 15:44 14.01.2020)
435
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москва считает, что задействование "евротройкой" механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе неприемлемо, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
"Подтверждаем позицию о недопустимости запуска механизма по параграфу 36 СВПД. Считаем неприемлемыми действия "евротройки", который идут вразрез с целями и смыслом Совместного плана действий", - сказал собеседник агентства.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
12 января, 20:54Конфликт США и Ирана
Лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран к диалогу по СВПД
1613000
Обсудить 0
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
В Косово задержали двух россиян
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном
Вид Тегерана
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон отклонил запрос по референдуму о независимости Шотландии
Казем Джалали
Посол Ирана заявил о скором визите Володина в республику
Иранский флаг на АЭС Бушер
Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие
Флаг на здании министерства обороны РФ
Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией
Мужчина с флагами Ирана
Иран пообещал ответить на любые деструктивные меры в отношении СВПД
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Премьер Малайзии сравнил убийства Сулеймани и журналиста Хашукджи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Флаг Соединенных Штатов Америки
МИД рассказал о ситуации с российской дипсобственностью в США
Автомобили полиции Германии
В Германии прошла спецоперация против "лиц чеченского происхождения"
Казем Джалали
Посол Ирана выступил за развитие всесторонних связей с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
03:17Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Лента новостейМолния