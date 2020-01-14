Муфтият Татарстана организовал отдых для 2500 детей

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мусульманские общины Татарстана во время зимних каникул провели для школьников занятия по основам ислама, а также ряд познавательно-развлекательных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

"Чтобы отдых детей был полезным, интересным и увлекательным, познавательно-развлекательная программа сопровождалась уроками, викторинами, мастер-классами и активными играми на свежем воздухе" - сказали в пресс-службе духовного управления.

Всего за две недели в них приняли участие более 2500 детей.

"Наиболее масштабными были мероприятия в Балтасинском и Кукморском мухтасибатах (исламских духовных округах - прим.ред.)", - отметили в ДУМ РТ .