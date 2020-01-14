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Религия и мировоззрение
2020-01-14T15:38+0300
https://ria.ru/20200114/1563404274.html
Муфтият Татарстана организовал отдых для 2500 детей
https://cdn21.img.ria.ru/images/151675/07/1516750714_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_21b7effc12dc3246fcbbb30f3114dc52.jpg
РИА Новости

Муфтият Татарстана организовал отдых для 2500 детей

15:38 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Казань
Города России. Казань
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мусульманские общины Татарстана во время зимних каникул провели для школьников занятия по основам ислама, а также ряд познавательно-развлекательных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
"Чтобы отдых детей был полезным, интересным и увлекательным, познавательно-развлекательная программа сопровождалась уроками, викторинами, мастер-классами и активными играми на свежем воздухе" - сказали в пресс-службе духовного управления.
Всего за две недели в них приняли участие более 2500 детей.
"Наиболее масштабными были мероприятия в Балтасинском и Кукморском мухтасибатах (исламских духовных округах - прим.ред.)", - отметили в ДУМ РТ .
Для детей были проведены занятия по Корану, основам религии, уроки нравственности, творческие конкурсы.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМоскваТатарстанОбщество
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