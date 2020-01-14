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В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
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РИА Новости

В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом

15:32 14.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Пятнадцатилетний учащийся коррекционного класса в Тверской области ранил одноклассника ножом в ходе ссоры, сообщила во вторник РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Инцидент произошел 10 января в поселке городского типа Редкино Конаковского района.
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"Произошел конфликт между двумя 15-летними мальчиками. Обозвали друг друга. Это произошло не на территории школы - на улице, возле гаражей", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, участники конфликта - учащиеся коррекционного класса при местной школе.
"В результате инцидента один из учащихся ударил ножом своего оппонента. Тот был доставлен в больницу с непроникающим ранением", - сказала представитель УМВД.
Собеседница агентства добавила, что на данный момент подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Конаково проводит проверку. "Собирается материал, который будет направлен в суд для помещение (подростка, который ранил оппонента) в специальное заведение закрытого воспитательного типа. Мальчишка уже там был год", - сказала представитель УМВД.
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