В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом

"Произошел конфликт между двумя 15-летними мальчиками. Обозвали друг друга. Это произошло не на территории школы - на улице, возле гаражей", - сказала собеседница агентства.

"В результате инцидента один из учащихся ударил ножом своего оппонента. Тот был доставлен в больницу с непроникающим ранением", - сказала представитель УМВД.

Собеседница агентства добавила, что на данный момент подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Конаково проводит проверку. "Собирается материал, который будет направлен в суд для помещение (подростка, который ранил оппонента) в специальное заведение закрытого воспитательного типа. Мальчишка уже там был год", - сказала представитель УМВД.