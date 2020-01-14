СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следственный комитет России выработал предложения по внедрению правового механизма, направленного на пресечение злоупотреблений своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, сообщает во вторник "Российская газета" со ссылкой на председателя СК Александра Бастрыкина

По словам Бастрыкина, ведомством предложено вывести из их числа депутатов местного самоуправления, упростить процедуру задержания всех лиц с особым статусом, застигнутых на месте преступления, а также исключить избыточные требования к согласованию вопроса о направлении уголовного дела в отношении депутатов Госдумы в суд.

"Бывают нетипичные с правовой точки зрения ситуации, которые приходится оперативно решать следователям. Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Сейчас расследование завершено, судья и его соучастники знакомятся с материалами уголовного дела. Как полагает следствие, вместе с ними Стародубцев требовал от потерпевшего 64 миллиона рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу о земельном споре. В действительности он собирался просто присвоить крупную сумму, то есть совершить мошенничество", - рассказал Бастрыкин в интервью изданию.