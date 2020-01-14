Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко сравнил свой фильм "Холоп" с "вкусно приготовленным блюдом, вовремя поданным к столу", его коммерческий успех обеспечила совокупность удачно подобранных "ингредиентов".
"Холоп" за три недели собрал в кинотеатрах около 2,4 миллиарда рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
25 декабря 2019, 08:00КультураМажор, декабристы и Серый Волк. Что смотреть в кино
"Секрет такого коммерческого успеха – это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу, я бы так сказал. У такого "сарафана" нет какой-то одной причины, это все вместе. Нельзя сказать, что зритель пошел, потому что смешно, например. Смешно, но не только. Много что должно совпасть. Люди не просто пошли на фильм, а посмотрели несколько раз, рассказали знакомым, которые не ходят в кино", - рассказал Шипенко РИА Новости.
Он отметил, что рекламный бюджет комедии был меньше, чем у ряда конкурирующих фильмов, - около 120 миллионов рублей.
Главный герой комедии – представитель золотой молодежи Гриша, роль которого исполнил сербский актер Милош Бикович ("Кухня"), после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.
10 января, 15:13Культура"Т-34" обошел в российском прокате "Мстители: Финал"