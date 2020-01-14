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Культура
2020-01-14T15:21+0300
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Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
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РИА Новости

Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"

15:21 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРежиссер Клим Шипенко
Режиссер Клим Шипенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Режиссер Клим Шипенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко сравнил свой фильм "Холоп" с "вкусно приготовленным блюдом, вовремя поданным к столу", его коммерческий успех обеспечила совокупность удачно подобранных "ингредиентов".
"Холоп" за три недели собрал в кинотеатрах около 2,4 миллиарда рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Кадр из фильма Холоп
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"Секрет такого коммерческого успеха – это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу, я бы так сказал. У такого "сарафана" нет какой-то одной причины, это все вместе. Нельзя сказать, что зритель пошел, потому что смешно, например. Смешно, но не только. Много что должно совпасть. Люди не просто пошли на фильм, а посмотрели несколько раз, рассказали знакомым, которые не ходят в кино", - рассказал Шипенко РИА Новости.
Он отметил, что рекламный бюджет комедии был меньше, чем у ряда конкурирующих фильмов, - около 120 миллионов рублей.
Главный герой комедии – представитель золотой молодежи Гриша, роль которого исполнил сербский актер Милош Бикович ("Кухня"), после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.
Кадр из фильма Т-34
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КультураКино и сериалыНовости культурыКлим ШипенкоМария МироноваИван Охлобыстин
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