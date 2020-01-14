Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"

"Секрет такого коммерческого успеха – это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу, я бы так сказал. У такого "сарафана" нет какой-то одной причины, это все вместе. Нельзя сказать, что зритель пошел, потому что смешно, например. Смешно, но не только. Много что должно совпасть. Люди не просто пошли на фильм, а посмотрели несколько раз, рассказали знакомым, которые не ходят в кино", - рассказал Шипенко РИА Новости.