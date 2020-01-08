"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
"Главная комедия Нового года "Холоп", вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката", - говорится в сообщении.
25 декабря 2019, 08:00КультураМажор, декабристы и Серый Волк. Что смотреть в кино
В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.