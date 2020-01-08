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Культура
2020-01-08T17:05+0300
https://ria.ru/20200108/1563190357.html
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории
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РИА Новости

"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории

17:00 08.01.2020 (обновлено: 17:05 08.01.2020)
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© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Холоп"
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
"Главная комедия Нового года "Холоп", вышедшая в прокат 26 декабря, заработала к 7 января 1,8 млрд рублей, став самой кассовой комедией за всю историю российского проката", - говорится в сообщении.
Кадр из фильма Холоп
25 декабря 2019, 08:00Культура
Мажор, декабристы и Серый Волк. Что смотреть в кино
В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.
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КультураНовости культурыКино и сериалыКлим ШипенкоЦентрал ПартнершипМария МироноваИван ОхлобыстинРоссия
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