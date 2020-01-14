Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО

"Сейчас у нас максимальный срок содержания под стражей в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления, - до года, особо тяжкие - полтора. Но не урегулированы следующие моменты. Например, предварительное следствие закончилось в течение 11 месяцев, а ознакомление может идти очень долго, то есть получается, человек находится в СИЗО не только во время предварительного следствия, но и после его окончания", - сказал РИА Новости Постанюк.