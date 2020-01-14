Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Добиться уменьшения времени, проводимого в СИЗО в ожидании суда, получится, если законодательно ограничить также и сроки ознакомления с материалами уголовного дела после окончания предварительного следствия, считает адвокат Владимир Постанюк.
Во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы совместно с прокурорами планируют ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время предварительного следствия.
28 декабря 2019, 21:19Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных
"Сейчас у нас максимальный срок содержания под стражей в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления, - до года, особо тяжкие - полтора. Но не урегулированы следующие моменты. Например, предварительное следствие закончилось в течение 11 месяцев, а ознакомление может идти очень долго, то есть получается, человек находится в СИЗО не только во время предварительного следствия, но и после его окончания", - сказал РИА Новости Постанюк.
Он уточнил, что это связано с большим объемом уголовных дел, количество томов в которых достигает несколько сотен - на ознакомление может уйти больше года.
"Вопрос как раз и состоит в том, чтобы срок содержания в СИЗО не превышал полтора года до поступления дела в суд, а не до начала ознакомления с материалами дела", - пояснил юрист.