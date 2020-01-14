Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале

МАДРИД, 14 янв – РИА Новости. Бывший председатель каталонского правительства, евродепутат Карлес Пучдемон, объявленный Верховным судом в розыск в связи с обвинениями в мятеже, не исключил, что приедет в Испанию в феврале.
В Испанию он может отправиться в составе делегации Европарламента, заявил он в интервью каталонской радиостанции RAC1. "Я бы хотел вернуться в Каталонию, чтобы посетить политических заключенных (таковыми Пучдемон считает политиков, приговоренных к различным срокам заключения за участие в проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году – ред.). Я знаю, что 23 или 24 февраля делегация европейских парламентариев посетит тюрьмы. Не исключаю. Я должен иметь такую возможность", - сказал Пучдемон.
В ходе интервью он также заверил, что не собирается вновь претендовать на должность главы каталонского женералитета.
При этом экс-глава правительства автономного сообщества выразил сожаление, что существуют разногласия между партиями, выступающими за независимость, - Левыми республиканцами Каталонии (они подписали соглашение с социалистами о ведении переговоров по ситуации в Каталонии и не стали блокировать в конгрессе утверждение премьера Педро Санчеса) и возглавляемой им "Вместе за Каталонию". "Я всегда выступал за единый список, потому что лучший способ бороться с мощным противником - с позиции максимального единства… Мне жаль, что есть разногласия. Мы всегда работали над тем, чтобы их не было", - добавил он.
В понедельник Пучдемон, избранный евродепутатом в мае, впервые принял участие в заседании Европарламента в Страсбурге. Он рассчитывает, что евродепутатский иммунитет защитит его от ареста в Испании, где он объявлен в розыск в связи с предъявленными ему обвинениями в мятеже и растрате госсредств.
Председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе Европарламента Давида Сассоли с просьбой лишить Пучдемона и бывшего советника его правительства Тони Комина иммунитета. На прошлой неделе судья Верховного суда Пабло Льярена оставил в силе европейские ордера на арест Пучдемона и Комина, а также подтвердил национальные ордера на арест.