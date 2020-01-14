Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T15:11+0300
https://ria.ru/20200114/1563403590.html
Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях

15:11 14.01.2020
324
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока бабушку, в течение 1,5 года избивавшую до синяков трех маленьких внучек за недобросовестную учебу и неисполнение домашних обязанностей, сообщает пресс-служба суда.
По данным суда, женщина проживала с семьей дочери и на протяжении 1,5 года издевалась над девочками 11, 8 и 6 лет, "систематически нанося им побои и совершая другие насильственные действия".
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
Вчера, 06:57
Жителя Камчатки приговорили к 3 годам условно за избиение племянника
"При этом бабушка якобы преследовала "благие" цели - чтобы дети хорошо учились. С особым рвением она контролировала успеваемость, выполнение ими домашних заданий, затем начала давать "свои" задания и, в случае неподчинения ее требованиям, регулярно применяла насилие к детям, заведомо находящимся в беспомощном состоянии в силу возраста... Кроме того ... регулярно ограничивала внучек в питании", - говорится в сообщении.
По данным суда, в апреле 2019 года учителя увидели синяки на лице одной из девочек и обратились в полицию. Во время судебного разбирательства женщина в большинстве эпизодов свою вину не признавала и заявляла, что ее оклеветали.
"Приговором осуждена по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 117 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет", - говорится в сообщении.
В суде отмечают, что издевательство над девочками происходило на глазах деда, матери и двух старших детей, "однако никто в происходящее не вмешивался, потому что все "боялись".
Автомобиль Следственного комитета РФ
11 января, 13:52
В Омске мать допускала издевательства отчима над четырехлетним малышом
3010124
Обсудить 0
Республика БурятияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль следственного комитета
СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве дочери
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
Сотрудник полиции
В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
Полицейский на железнодорожном вокзале
На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
В Косово задержали двух россиян
Режиссер Клим Шипенко
Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
Машина скорой помощи
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Отправление поезда из Санкт-Петербурга в Крым
В Крыму мужчина набросился с ножом на попутчиков в поезде
Автомобили скорой помощи
В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России
Пара старшего возраста
Ученые определили четыре основных типа старения
Следственный изолятор
Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
Рисунок астероида около планеты Земля
Московские школьники открыли новый астероид
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
03:17Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Лента новостейМолния