Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях

КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Суд Мухоршибирского района Суд Мухоршибирского района Бурятии приговорил к пяти годам условного срока бабушку, в течение 1,5 года избивавшую до синяков трех маленьких внучек за недобросовестную учебу и неисполнение домашних обязанностей, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, женщина проживала с семьей дочери и на протяжении 1,5 года издевалась над девочками 11, 8 и 6 лет, "систематически нанося им побои и совершая другие насильственные действия".

"При этом бабушка якобы преследовала "благие" цели - чтобы дети хорошо учились. С особым рвением она контролировала успеваемость, выполнение ими домашних заданий, затем начала давать "свои" задания и, в случае неподчинения ее требованиям, регулярно применяла насилие к детям, заведомо находящимся в беспомощном состоянии в силу возраста... Кроме того ... регулярно ограничивала внучек в питании", - говорится в сообщении.

По данным суда, в апреле 2019 года учителя увидели синяки на лице одной из девочек и обратились в полицию. Во время судебного разбирательства женщина в большинстве эпизодов свою вину не признавала и заявляла, что ее оклеветали.

"Приговором осуждена по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 117 УК РФ к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет", - говорится в сообщении.