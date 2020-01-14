СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья

Согласно данным следователей, 12 января пьяный мужчина пришел выяснять отношения к своей супруге, которая подала на развод. При этом женщина, увидев его с оружием, заперлась дома и удерживала входную дверь.

В ведомстве сообщают, что мужчина, зная, что дома находятся дети, выстрелил в дверь и тем самым ранил свою 13-летнюю дочь, затем вышел и дважды выстрелил по окнам веранды и дома, после чего скрылся. Отмечается, что девочка с тяжелым ранением была госпитализирована.