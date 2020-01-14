СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи завели дело на жителя села Турочак Республики Алтай, который, будучи пьяным, выстрелил из ружья во входную дверь и ранил 13-летнюю дочь, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным следователей, 12 января пьяный мужчина пришел выяснять отношения к своей супруге, которая подала на развод. При этом женщина, увидев его с оружием, заперлась дома и удерживала входную дверь.
В ведомстве сообщают, что мужчина, зная, что дома находятся дети, выстрелил в дверь и тем самым ранил свою 13-летнюю дочь, затем вышел и дважды выстрелил по окнам веранды и дома, после чего скрылся. Отмечается, что девочка с тяжелым ранением была госпитализирована.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жителя села Турочак Турочакского района, подозреваемого в совершении преступления... "покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемый задержан.
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