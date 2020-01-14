Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T15:21+0300
https://ria.ru/20200114/1563403567.html
СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111083/06/1110830697_0:42:2640:1526_1036x0_80_0_0_28ee190ba74e76873c6e54109760d706.jpg
РИА Новости

СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья

15:11 14.01.2020 (обновлено: 15:21 14.01.2020)
467
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Следователи завели дело на жителя села Турочак Республики Алтай, который, будучи пьяным, выстрелил из ружья во входную дверь и ранил 13-летнюю дочь, сообщается на сайте СК РФ.
Согласно данным следователей, 12 января пьяный мужчина пришел выяснять отношения к своей супруге, которая подала на развод. При этом женщина, увидев его с оружием, заперлась дома и удерживала входную дверь.
В ведомстве сообщают, что мужчина, зная, что дома находятся дети, выстрелил в дверь и тем самым ранил свою 13-летнюю дочь, затем вышел и дважды выстрелил по окнам веранды и дома, после чего скрылся. Отмечается, что девочка с тяжелым ранением была госпитализирована.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жителя села Турочак Турочакского района, подозреваемого в совершении преступления... "покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом", - говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемый задержан.
Полицейский
26 декабря 2019, 09:02
В Приморье мальчик случайно застрелил из ружья четырехлетнего ребенка
0110183
Обсудить 0
Республика АлтайСледственный комитет РФТурочакский районПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Йошкар-Оле умер мужчина, покусанный собаками
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве дочери
Сотрудник полиции
В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
Полицейский на железнодорожном вокзале
На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Отправление поезда из Санкт-Петербурга в Крым
В Крыму мужчина набросился с ножом на попутчиков в поезде
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
В Косово задержали двух россиян
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Эксперт назвал возможную причину отказа Хафтара подписать перемирие
Автомобили скорой помощи
В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
Кузнецова рассказала о ситуации с ребенком, которого ставили на гречку
Машина скорой помощи
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Волгоградской области два рыбака утонули в озере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
03:27Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
03:17Помпео и Нетаньяху обсудили по телефону развитие ситуации вокруг Ирана
Лента новостейМолния