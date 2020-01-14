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Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
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РИА Новости

Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию

15:08 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В планах Совета Федерации на весеннюю сессию участие в подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и мониторинг реализации нацпроектов, сообщил журналистам во вторник вице-спикер СФ Николай Журавлев.
"В весеннюю сессию мы займемся предложениями по формированию концепции федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, продолжим мониторинг реализации национальных проектов, работу над предложениями по сокращению дифференциации регионов по уровню и темпам социально-экономического развития, обеспечению сбалансированности региональных бюджетов", - сказал сенатор. Также продолжится работа по совершенствованию законодательства в сфере потребительского кредитования.
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Журавлев напомнил, что сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, направленный на повышение ответственности за нелегальную деятельность по выдаче займов, а также законопроект, совершенствующий механизм сбора данных в бюро кредитных историй с целью расчета предельной долговой нагрузки граждан. "Мы рассчитываем на рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность блокировки сайтов в сети интернет, распространяющих рекламу финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и вредоносное программное обеспечение", - отметил он.
Сенатор указал, что планируются к принятию также законопроекты, предусматривающие либерализацию валютного законодательства для филиалов российских компаний за рубежом и категоризацию инвесторов – физических лиц с целью обеспечения защиты от рисковых финансовых активов.
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По его словам, возможны изменения в сфере ОСАГО в части индивидуализации тарифа и регулирования возвратного лизинга для физических лиц. "К рассмотрению также готовится наш законопроект, стимулирующий девалютизацию и развитие нового инструмента для сбережений в золотовалютных слитках, а также проект закона, расширяющий круг участников системы страхования вкладов и повышающий сумму возмещений в особых случаях", - пояснил вице-спикер СФ.
Кроме того, продолжится доработка законопроектов в рамках цифровизации финансового рынка в части введения в правовое поле площадки маркетплейс, электронного архива, сбора биометрических данных кредитными организациями для дистанционного обслуживания граждан, сказал сенатор. Предстоит также доработка законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, направленного на стимулирование инвестиционной активности, добавил он.
"Что касается налогового законодательства, планируется распространение льготного режима налогообложения, используемого самозанятыми гражданами, на территорию всей страны с середины года. Рассчитываем на расширение видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Будут уточнены условия применения налоговой ставки по налогу на прибыль медицинских организаций", - сказал Журавлев.
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Сенаторы также подготовили рекомендации по итогам совместного выездного заседания двух комитетов СФ на тему совершенствования налогового законодательства для субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых в том числе проведение детального анализа налоговых поступлений в бюджет и соразмерности нагрузки в целях принятия решения о снижении налогового бремени, особенно для микропредприятий, отметил политик.
"В сфере государственных закупок мы также ждем дальнейшего совершенствования законодательства в части оптимизации процедур заключения контрактов, в том числе закупок малого объема через электронные магазины, с целью повышения эффективности расходования средств в рамках реализации национальных проектов", - указал сенатор.
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