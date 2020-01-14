Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В планах В планах Совета Федерации на весеннюю сессию участие в подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и мониторинг реализации нацпроектов, сообщил журналистам во вторник вице-спикер СФ Николай Журавлев

"В весеннюю сессию мы займемся предложениями по формированию концепции федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, продолжим мониторинг реализации национальных проектов, работу над предложениями по сокращению дифференциации регионов по уровню и темпам социально-экономического развития, обеспечению сбалансированности региональных бюджетов", - сказал сенатор. Также продолжится работа по совершенствованию законодательства в сфере потребительского кредитования.

Журавлев напомнил, что сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, направленный на повышение ответственности за нелегальную деятельность по выдаче займов, а также законопроект, совершенствующий механизм сбора данных в бюро кредитных историй с целью расчета предельной долговой нагрузки граждан. "Мы рассчитываем на рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность блокировки сайтов в сети интернет, распространяющих рекламу финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и вредоносное программное обеспечение", - отметил он.

Сенатор указал, что планируются к принятию также законопроекты, предусматривающие либерализацию валютного законодательства для филиалов российских компаний за рубежом и категоризацию инвесторов – физических лиц с целью обеспечения защиты от рисковых финансовых активов.

По его словам, возможны изменения в сфере ОСАГО в части индивидуализации тарифа и регулирования возвратного лизинга для физических лиц. "К рассмотрению также готовится наш законопроект, стимулирующий девалютизацию и развитие нового инструмента для сбережений в золотовалютных слитках, а также проект закона, расширяющий круг участников системы страхования вкладов и повышающий сумму возмещений в особых случаях", - пояснил вице-спикер СФ.

Кроме того, продолжится доработка законопроектов в рамках цифровизации финансового рынка в части введения в правовое поле площадки маркетплейс, электронного архива, сбора биометрических данных кредитными организациями для дистанционного обслуживания граждан, сказал сенатор. Предстоит также доработка законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, направленного на стимулирование инвестиционной активности, добавил он.

"Что касается налогового законодательства, планируется распространение льготного режима налогообложения, используемого самозанятыми гражданами, на территорию всей страны с середины года. Рассчитываем на расширение видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Будут уточнены условия применения налоговой ставки по налогу на прибыль медицинских организаций", - сказал Журавлев.

Сенаторы также подготовили рекомендации по итогам совместного выездного заседания двух комитетов СФ на тему совершенствования налогового законодательства для субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых в том числе проведение детального анализа налоговых поступлений в бюджет и соразмерности нагрузки в целях принятия решения о снижении налогового бремени, особенно для микропредприятий, отметил политик.