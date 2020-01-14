Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила плодотворное сотрудничество Счётной палаты и верхней палаты парламента за 25 лет и заявила, что такой опыт взаимодействия надо распространить на все субъекты России.
Счётная палата РФ во вторник отмечает свое 25-летие. На юбилейном расширенном заседании коллегии ведомства Матвиенко отметила, что на протяжении 25 лет Счётная палата "была и остаётся" надёжным партнёром Совфеда. У верхней палаты сложилось "исключительно плодотворное сотрудничество" с ведомством в самых разных сферах: в совершенствовании бюджетного и финансового законодательства, укреплении региональных и местных бюджетов.
"Представители Счётной палаты регулярно принимают участие в работе наших пленарных заседаний, в заседаниях комитетов, других наших мероприятиях. Думаю, что опыт взаимодействия между Советом Федерации и Счётной палатой нужно активно распространять и на региональный уровень, чтобы парламенты субъектов федерации и контрольно-счётные органы были настоящими деловыми партнёрами. Давайте вместе поработаем над этим" - сказала Матвиенко.
Она отметила, что информационно-аналитические материалы Счётной палаты "всегда отличаются особой достоверностью, обоснованностью и практическим ракурсом". По ее словам, Совет Федерации рассматривает их как "надёжный источник информации", который помогает принимать взвешенные решения, "реагировать на остроту той или иной проблемы".
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