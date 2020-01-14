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2020-01-14T15:08+0300
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Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
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РИА Новости

Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации

15:08 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила плодотворное сотрудничество Счётной палаты и верхней палаты парламента за 25 лет и заявила, что такой опыт взаимодействия надо распространить на все субъекты России.
Счётная палата РФ во вторник отмечает свое 25-летие. На юбилейном расширенном заседании коллегии ведомства Матвиенко отметила, что на протяжении 25 лет Счётная палата "была и остаётся" надёжным партнёром Совфеда. У верхней палаты сложилось "исключительно плодотворное сотрудничество" с ведомством в самых разных сферах: в совершенствовании бюджетного и финансового законодательства, укреплении региональных и местных бюджетов.
"Представители Счётной палаты регулярно принимают участие в работе наших пленарных заседаний, в заседаниях комитетов, других наших мероприятиях. Думаю, что опыт взаимодействия между Советом Федерации и Счётной палатой нужно активно распространять и на региональный уровень, чтобы парламенты субъектов федерации и контрольно-счётные органы были настоящими деловыми партнёрами. Давайте вместе поработаем над этим" - сказала Матвиенко.
Она отметила, что информационно-аналитические материалы Счётной палаты "всегда отличаются особой достоверностью, обоснованностью и практическим ракурсом". По ее словам, Совет Федерации рассматривает их как "надёжный источник информации", который помогает принимать взвешенные решения, "реагировать на остроту той или иной проблемы".
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Вчера, 01:09
Счетная палата России
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФСчетная палата РФОбщество
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