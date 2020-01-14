Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации

Счётная палата РФ во вторник отмечает свое 25-летие. На юбилейном расширенном заседании коллегии ведомства Матвиенко отметила, что на протяжении 25 лет Счётная палата "была и остаётся" надёжным партнёром Совфеда. У верхней палаты сложилось "исключительно плодотворное сотрудничество" с ведомством в самых разных сферах: в совершенствовании бюджетного и финансового законодательства, укреплении региональных и местных бюджетов.

"Представители Счётной палаты регулярно принимают участие в работе наших пленарных заседаний, в заседаниях комитетов, других наших мероприятиях. Думаю, что опыт взаимодействия между Советом Федерации и Счётной палатой нужно активно распространять и на региональный уровень, чтобы парламенты субъектов федерации и контрольно-счётные органы были настоящими деловыми партнёрами. Давайте вместе поработаем над этим" - сказала Матвиенко.