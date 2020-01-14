Фотовыставку достопримечательностей Тульской области открыли в Одоеве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Выставка фотографий современных видов и архитектурных достопримечательностей городов и поселков Тульской области открылась в Одоеве в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.

Как отметили в городском музее, Засечная черта, в которую входил и Одоев, являлась сложным оборонительным комплексом, состоящим из укрепленных городов, лесных и водных преград и специально созданных крепостей.