Фотовыставку достопримечательностей Тульской области открыли в Одоеве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Выставка фотографий современных видов и архитектурных достопримечательностей городов и поселков Тульской области открылась в Одоеве в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.
Как отметили в городском музее, Засечная черта, в которую входил и Одоев, являлась сложным оборонительным комплексом, состоящим из укрепленных городов, лесных и водных преград и специально созданных крепостей.
В XVI–XVII веках Одоев был служебным городом царя и играл важную роль приграничной крепости на южных рубежах Московского государства. Укрепление линии Рязань – Тула – Одоев считалось одним из самых надежных участков Большой засечной черты.