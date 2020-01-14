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Фотовыставку достопримечательностей Тульской области открыли в Одоеве
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РИА Новости

Фотовыставку достопримечательностей Тульской области открыли в Одоеве

14:59 14.01.2020
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© РИА Новости / Антон БелицкийПосетительница осматривает экспозицию на выставке
Посетительница осматривает экспозицию на выставке
© РИА Новости / Антон Белицкий
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Выставка фотографий современных видов и архитектурных достопримечательностей городов и поселков Тульской области открылась в Одоеве в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.
Как отметили в городском музее, Засечная черта, в которую входил и Одоев, являлась сложным оборонительным комплексом, состоящим из укрепленных городов, лесных и водных преград и специально созданных крепостей.
В XVI–XVII веках Одоев был служебным городом царя и играл важную роль приграничной крепости на южных рубежах Московского государства. Укрепление линии Рязань – Тула – Одоев считалось одним из самых надежных участков Большой засечной черты.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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