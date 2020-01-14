На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке

КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Электричка "Шостка-Киев", в которой было 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала, загорелась во время движения в Черниговской области, 16 поездов отстали от графика из-за инцидента, сообщается во вторник на сайте Госслужбы по ЧС Украины Черниговской области.
"Между станциями "Халимоново" и "Бахмач" произошел пожар электролокомотива регионального экспресса №785 "Шостка-Киев", где находилось 254 пассажира и 11 человек обслуживающего персонала", - отмечается на сайте.
© Фото : управління ДСНС України у Чернігівській областіСотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
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Сотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
© Фото : управління ДСНС України у Чернігівській областіСотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
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Сотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
© Фото : управління ДСНС України у Чернігівській областіСотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
3 из 3
Сотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
1 из 3
Сотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
2 из 3
Сотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
3 из 3
Сотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания электрички "Шостка-Киев" в Черниговской области
Пожар произошел в понедельник. Спасатели потушили электролокомотив. Погибших и пострадавших нет.
"В результате пожара произошла задержка движения 16 поездов в направлении от железнодорожной станции "Конотоп" до железнодорожной станции "Киев" Южно-Западной железной дороги", - сообщила пресс-служба.
Огонь повредил оборудование, агрегаты, внутреннюю облицовку и конструктивные элементы. Причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
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