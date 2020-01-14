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Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
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РИА Новости

Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения

14:55 14.01.2020
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© AP Photo / Mulugeta AyeneЗаседание парламента Египта
Заседание парламента Египта
© AP Photo / Mulugeta Ayene
Заседание парламента Египта. Архивное фото
КАИР, 14 янв - РИА Новости. Парламент Египта проголосовал во вторник за продление действующего в стране режима чрезвычайного положения еще на три месяца, начиная с 27 января, сообщило египетское информационное агентство МЕНА.
Ранее с соответствующим предложением к депутатам обратился президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
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Согласно решению, "вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранность частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".
Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда террористы напали на египетские церкви, погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.
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Абдель Фаттах ас-СисиЕгипетВ мире
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