Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения

Согласно решению, "вооруженные силы и полиция должны делать все необходимое для противодействия терроризму и его финансированию, следить за сохранность частного и общественного имущества, защищать жизни граждан".

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда террористы напали на египетские церкви, погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали.