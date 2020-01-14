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Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене
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РИА Новости

Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене

14:48 14.01.2020 (обновлено: 14:49 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила авторитет Счётной палаты РФ на международной арене.
Счётная палата РФ во вторник отмечает свое 25-летие.
"Счётная плата пользуется заслуженным авторитетом и на международной арене... Тот факт, что наша страна удостоилась чести проведения в прошлом году очередного конгресса Международной организации высших органов финансового контроля, убедительно это подтверждает. Алексей Леонидович Кудрин (глава ведомства - ред.) стал президентом этой авторитетной организации", - сказала Матвиенко на расширенном заседании коллегии Счётной палаты.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Вчера, 14:36
Матвиенко пожелала Счетной палате оставаться "всевидящим оком"
Спикер СФ отметила, что в ближайшие три года Счётной палате РФ предстоит формировать повестку международного аудиторского сообщества, определять пути повышения эффективности контроля за достижением целей устойчивого развития.
"Убеждена, что накопленный вами опыт позволит решить эти задачи", - подчеркнула Матвиенко.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Вчера, 01:09
Счетная палата России
061002
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