Матвиенко отметила авторитет Счетной палаты на международной арене

"Счётная плата пользуется заслуженным авторитетом и на международной арене... Тот факт, что наша страна удостоилась чести проведения в прошлом году очередного конгресса Международной организации высших органов финансового контроля, убедительно это подтверждает. Алексей Леонидович Кудрин (глава ведомства - ред.) стал президентом этой авторитетной организации", - сказала Матвиенко на расширенном заседании коллегии Счётной палаты.