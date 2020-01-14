В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

"Литовский депутат - воинственный пропагандист, если предлагает отмечать дату начала польских репрессий и бесчинств в отношении русских людей и православных святынь. Раньше таких политиков за подобные высказывания отправляли в монастырь, а в сегодняшней Литве он без пяти минут герой", - сказал Бальбек РИА Новости.