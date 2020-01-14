В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал воинственным пропагандистом депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса, который предложил отмечать день взятия Москвы в 1610 году.
"Литовский депутат - воинственный пропагандист, если предлагает отмечать дату начала польских репрессий и бесчинств в отношении русских людей и православных святынь. Раньше таких политиков за подобные высказывания отправляли в монастырь, а в сегодняшней Литве он без пяти минут герой", - сказал Бальбек РИА Новости.
По словам депутата, "невежество парламентария сейма Литвы никого не смущает в так называемом "цивилизованном обществе", которое, наверное, забыло, как этих "освободителей" Москвы гнали палками и били оглоблями возмущенные их воровством и жестокостью москвичи".
"И еще один немаловажный момент - русские войска брали штурмом многие столицы, но в нашем обществе не принято отмечать подобные даты", - заключил он.
Польско-литовская армия заняла Москву во время русско-польской войны Смутного времени. Гарнизон под командованием Станислава Жолкевского стоял в Кремле два года, пока осенью 1612 года его не выбило оттуда Второе народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.