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В ЦИК прокомментировали предложения ОП Москвы по избирательной системе
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РИА Новости

В ЦИК прокомментировали предложения ОП Москвы по избирательной системе

14:24 14.01.2020 (обновлено: 14:25 14.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Значительная часть предложений Общественной палаты Москвы по модернизации избирательной системы не совсем продумана, их сложно будет реализовать на практике, считает заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
ОП Москвы ранее направила свои предложения об изменениях в избирательное законодательство для выборов в Мосгордуму в столичный парламент, мэру Сергею Собянину и депутатам Госдумы. В конце 2019 года на заседании ОП утвердили шесть пунктов предложений по модернизации избирательной системы, среди них предложение организовать сбор подписей в электронном виде через портал госуслуг и снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата, до 0,5% от числа избирателей в округе.
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"Все, что касается предложений Общественной палаты, они имеют право их формировать. Но мне кажется, что значительная часть из этих предложений не совсем продумана или содержит нереальные вещи, которые, на мой взгляд, очень сложно будет и применить, и использовать в ходе избирательной кампании. Пока я на эти предложения смотрю с большим пессимизмом", - сказал Булаев РИА Новости.
В ОП также предлагают увеличить допустимый избыток представляемых подписей, допустить к проверке подписей графологами кандидата или его представителя, закрепить в законе право донести в избирательную комиссию любой недостающий документ, кроме некоторых специально перечисленных, и разрешить заполнять сведения об избирателях третьим лицом.
Зампред ОП, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов ранее сообщил, что в ближайшее время предложения планируется также передать в Совет Федерации.
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ЦИКОбщественная палата г. МосквыНиколай БулаевЦИК РФСовет Федерации РФГосдума РФМосковская городская думаСергей СобянинМоскваПолитика
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