В ЦИК прокомментировали предложения ОП Москвы по избирательной системе

"Все, что касается предложений Общественной палаты, они имеют право их формировать. Но мне кажется, что значительная часть из этих предложений не совсем продумана или содержит нереальные вещи, которые, на мой взгляд, очень сложно будет и применить, и использовать в ходе избирательной кампании. Пока я на эти предложения смотрю с большим пессимизмом", - сказал Булаев РИА Новости.