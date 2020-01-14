Эксперт оценил шансы Ирана на успех иска к США за убийство Сулеймани

"С точки зрения компетенции здесь сразу возникает вопрос: можно ли привлечь к ответственности государственных деятелей - президента, командующего космическими войсками США и других. Государство в данном случае не может выступать субъектом. Кроме того, если они хотят (привлечь к ответственности США) за Сулеймани, то под компетенцию МУС такой акт точно не попадет, потому если речь не идет о массовых убийствах. Убийство одного человека, пусть даже очень высокопоставленного - не дает для этого оснований", - прокомментировал эксперт.