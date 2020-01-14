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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T14:03+0300
https://ria.ru/20200114/1563400657.html
Эксперт оценил шансы Ирана на успех иска к США за убийство Сулеймани
https://cdn25.img.ria.ru/images/156318/80/1563188080_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_8b5f7d7ce840587776749c7d88fcc4e0.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил шансы Ирана на успех иска к США за убийство Сулеймани

14:03 14.01.2020
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© AP Photo / Vahid SalemiЖенщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Женщины в траурных одеждах у граффити с изображением статуи Свободы в Тегеране, Иран
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Попытки Ирана привлечь Соединенные Штаты к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани едва ли увенчаются успехом, поскольку государство не может выступать субъектом в этом споре, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Во вторник официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили объявил, что его страна намерена привлечь власти и вооруженные силы Соединенных Штатов к ответственности в МУС за убийство генерала Сулеймани. О необходимости такого шага ранее заявлял и глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси. После ликвидации Сулеймани американскими военными обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась.
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"С точки зрения компетенции здесь сразу возникает вопрос: можно ли привлечь к ответственности государственных деятелей - президента, командующего космическими войсками США и других. Государство в данном случае не может выступать субъектом. Кроме того, если они хотят (привлечь к ответственности США) за Сулеймани, то под компетенцию МУС такой акт точно не попадет, потому если речь не идет о массовых убийствах. Убийство одного человека, пусть даже очень высокопоставленного - не дает для этого оснований", - прокомментировал эксперт.
По словам юриста, МУС может принять к рассмотрению заявление Ирана лишь в том случае, если государство-ответчик является участником Римского статута.
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"Как известно, США не ратифицировали Римский статут, а затем и вовсе отозвали свою подпись. Таким образом, суд не примет заявление по процедурным причинам - нет возможности по привлечению США к ответственности. Есть небольшая надежда лишь в том случае, если претензии Ирана поддержит Совет Безопасности ООН. В противном случае, шансов мало", - заключил Капустин.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиАнатолий КапустинМеждународный уголовный судИранСШАВ мире
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