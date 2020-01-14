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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T12:51+0300
https://ria.ru/20200114/1563396791.html
Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/21/1563142133_0:32:3199:1831_1036x0_80_0_0_ccb8c7aa0372a4792855ce00cb63d0e8.jpg
РИА Новости

Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани

12:51 14.01.2020
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© REUTERS / Murad SezerПротест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
© REUTERS / Murad Sezer
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 янв - РИА Новости. Иран намерен привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили в ходе пресс-конференции.
Ранее глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси заявил о необходимости привлечь президента США Дональда Трампа к ответственности за убийство Сулеймани.
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"Мы намерены привлечь к  ответственности в Международном уголовном суде американскую армию, правительство и (американского президента Дональда – ред.) Трампа по (делу – ред.) об убийстве Сулеймани", - сообщил Эсмаили.
Он подчеркнул, что у Ирана есть три инстанции для уголовного преследования США – через Высший суд Ирана, иракские суды и МУС.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиБлижний ВостокДональд ТрампИракИранСШАВ мире
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