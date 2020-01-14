Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани

"Мы намерены привлечь к ответственности в Международном уголовном суде американскую армию, правительство и (американского президента Дональда – ред.) Трампа по (делу – ред.) об убийстве Сулеймани", - сообщил Эсмаили.

Он подчеркнул, что у Ирана есть три инстанции для уголовного преследования США – через Высший суд Ирана, иракские суды и МУС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.