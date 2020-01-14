Лавров встретился с премьер-министром Шри-Ланки

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы проходит в резиденции ланкийского премьера.
В начале переговоров Раджапакса поинтересовался у российского министра, сколько он проработал в Коломбо. "Четыре года - с 1972 по 1976 год", - ответил Лавров.
Глава МИД России находится в Коломбо во вторник с первым за 11 лет рабочим визитом. Ранее он провел переговоры со своим ланкийским коллегой Динешем Гунаварденой. Министр также был принят президентом республики Готабаем Раджапаксой.