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ВОЗ не исключила передачи нового коронавируса воздушно-капельным путем
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РИА Новости

ВОЗ не исключила передачи нового коронавируса воздушно-капельным путем

13:48 14.01.2020
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© AP Photo / Andy WongЖители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
© AP Photo / Andy Wong
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
ЖЕНЕВА, 13 янв - РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый вид коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань провинции Хубей, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку, сообщила на брифинге во вторник глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Идет расследование о том, как отдельные люди могли заразиться. Как ранее отмечалось, многие из них были на рынке в Ухани, но из-за респираторного патогена, возможно, и это не будет сюрпризом, что была ограниченная передача от человека к человеку. Особенно внутри семей. Эпидемиологическое расследование идет, но да, безусловно, возможна передача вируса от человека к человеку", - сказала она.
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В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
Ранее власти Китая сообщили, что неизвестная болезнь, зарегистрированная в китайском городе Ухань провинции Хубей, является новой разновидностью коронавируса.
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ВОЗКитайУханьВ мире
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