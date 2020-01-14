ВОЗ не исключила передачи нового коронавируса воздушно-капельным путем

"Идет расследование о том, как отдельные люди могли заразиться. Как ранее отмечалось, многие из них были на рынке в Ухани, но из-за респираторного патогена, возможно, и это не будет сюрпризом, что была ограниченная передача от человека к человеку. Особенно внутри семей. Эпидемиологическое расследование идет, но да, безусловно, возможна передача вируса от человека к человеку", - сказала она.
11 января, 03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
Ранее власти Китая сообщили, что неизвестная болезнь, зарегистрированная в китайском городе Ухань провинции Хубей, является новой разновидностью коронавируса.
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