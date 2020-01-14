ВОЗ не исключила передачи нового коронавируса воздушно-капельным путем

"Идет расследование о том, как отдельные люди могли заразиться. Как ранее отмечалось, многие из них были на рынке в Ухани, но из-за респираторного патогена, возможно, и это не будет сюрпризом, что была ограниченная передача от человека к человеку. Особенно внутри семей. Эпидемиологическое расследование идет, но да, безусловно, возможна передача вируса от человека к человеку", - сказала она.