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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-14T13:47+0300
https://ria.ru/20200114/1563399890.html
В Bek Air согласились с предварительной версией катастрофы в Алма-Ате
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/90/1562929042_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2df9b6325dab322cd52ecec9536e3b2b.jpg
РИА Новости

В Bek Air согласились с предварительной версией катастрофы в Алма-Ате

13:47 14.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 14 янв – РИА Новости. Глава казахстанской авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов согласен с предварительной версией правительственной комиссии по расследованию аварии самолета компании, согласно которой крушение произошло из-за обледенения воздушного судна.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, включая командира воздушного судна, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
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"Я согласен, потому что эта версия подтверждает наличие внешнего воздействия на воздушное судно", – сказал Жумасултанов в эфире программы "Информбюро" на 31 канале.
Он пояснил, что решение об обработке самолета противообледенительными жидкостями принимает командир воздушного судна, исходя из состояния поверхностей самолета. "Если командир не обрабатывал крыло самолета, то у него на это были основания – значит, крыло было чистое, сухое. Здесь командир принимает решение, и он самостоятелен в этих решениях, никто на него давить не имеет права", – добавил Жумасултанов, отметив, что "компания на этих вопросах не экономит".
Момент крушения лайнера в Казахстане
2 января, 21:02Крушение самолета в Алма-Ате
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
Вместе с тем, комментируя возможность ошибки пилотов, Жумасултанов высказал предположение, что второй пилот "допустил одну оплошность, когда уменьшил режим работы двигателей".
Согласно расшифровке переговоров, второй пилот, который сейчас находится в больнице, мог начать торможение самолета после возникновения проблем при разгоне, тогда как командир решил продолжить взлет.
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Крушение самолета в Алма-АтеНур-СултанBek AirАлма-АтаКазахстанВ мире
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