В Bek Air согласились с предварительной версией катастрофы в Алма-Ате

АЛМА-АТА, 14 янв – РИА Новости. Глава казахстанской авиакомпании Глава казахстанской авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов согласен с предварительной версией правительственной комиссии по расследованию аварии самолета компании, согласно которой крушение произошло из-за обледенения воздушного судна.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, включая командира воздушного судна, пострадали 69, из них девять детей. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета.

"Я согласен, потому что эта версия подтверждает наличие внешнего воздействия на воздушное судно", – сказал Жумасултанов в эфире программы "Информбюро" на 31 канале.

Он пояснил, что решение об обработке самолета противообледенительными жидкостями принимает командир воздушного судна, исходя из состояния поверхностей самолета. "Если командир не обрабатывал крыло самолета, то у него на это были основания – значит, крыло было чистое, сухое. Здесь командир принимает решение, и он самостоятелен в этих решениях, никто на него давить не имеет права", – добавил Жумасултанов, отметив, что "компания на этих вопросах не экономит".

Вместе с тем, комментируя возможность ошибки пилотов, Жумасултанов высказал предположение, что второй пилот "допустил одну оплошность, когда уменьшил режим работы двигателей".