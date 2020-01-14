Ученые выяснили, каким животным принадлежат кости в пещере Таврида

Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями

Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями

© Фото : пресс-служба КФУ/Андрей Черногородов Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями

"Ученым удалось точно определить, что в пещере были найдены остатки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, два вида лис, трех-четырех медведей различных видов", - приводит слова ведущего методиста зоологического музея КФУ им. В. И. Вернадского Дмитрия Старцева пресс-служба вуза.

© Дмитрий Старцев Иллюстрация с изображением саблезубой кошки © Дмитрий Старцев Иллюстрация с изображением саблезубой кошки

По словам Старцева, найденная в пещере Таврида фауна возрастом более 1,5 миллиона лет уникальна для Крыма, но за пределами полуострова уже были находки ископаемых животных этого возраста – на Кавказе, в Турции и в Европе.

"В дальнейшем мы планируем заняться более глубоким изучением находок, например, томографией костных остатков, установлением возраста с помощью изотопных методов", - цитирует его пресс-служба вуза.

© Дмитрий Старцев Иллюстрация с изображением древнего бизона © Дмитрий Старцев Иллюстрация с изображением древнего бизона

Ученые отмечают, что ранее на этой территории была жаркая саванна, где жили носороги, слоны и страусы, а на более увлажненных участках с речками и другими водоемами жили влаголюбивые животные – носорог Stephanorhinus, большерогий олень, антилопы, сообщил Старцев.

"Видимо, мы застали такой исторический момент, когда в пещере в близкое время обитало около трех разных видов медведей. Предварительно можно сказать, что самый мелкий из найденных видов медведей - медведь Денингера, другие, более крупные особи - его потомки, близкие к бурому и к пещерному медведям. Челюсть детеныша саблезубого тигра с молочными зубами (эта находка получила прозвище Котенок Таврик), мы предварительно определяли как детеныша гомотерия, но сейчас его принадлежность оказалась спорной. По-видимому, Таврик принадлежал к другому, еще не описанному виду саблезубых кошек", - цитирует пресс-служба вуза Старцева.

© Фото : пресс-служба КФУ/Андрей Черногородов Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями © Фото : пресс-служба КФУ/Андрей Черногородов Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями

В пещере были найдены многочисленные останки двух видов быков: Leptobos, который был похож на современный африканский скот ватусси, с большими раскидистыми рогами, но был небольшим, весом около 350 килограммов. Вторым видом был древний бизон, также более мелкий, чем современные американские бизоны. Самые массовые останки костей принадлежат лошадям Стенона. Интересной находкой стало обнаружение бедренных костей гигантского страуса Pachystruthio dmanisensis, ранее описанного в Грузии. Это была крупнейшая нелетающая птица Евразии, весившая более 450 килограммов и достигавшая 3,5 метра в высоту, отметили ученые.

© Дмитрий Старцев Иллюстрация с изображением быка вида Leptobos © Дмитрий Старцев Иллюстрация с изображением быка вида Leptobos