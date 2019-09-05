В Красноярске нашли кости животных эпохи палеолита

КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Череп пещерного льва, кости северного оленя, кулана и бизона обнаружили ученые при раскопках в красноярском микрорайоне Ясный на месте будущего строительства детсада, сообщил РИА Новости представитель ООО "Красноярская геоархеология" Егор Филатов.

"Работы проводились в микрорайоне Ясный. Находки датируются эпохой палеолита – им 20-30 тысяч лет. Здесь планируется построить детский сад. Нами были обнаружены череп пещерного льва, кости лошади, северного и благородного оленя, кулана, бизона", - сказал Филатов.

По его словам, находки имеют большое значение для науки. Филатов сообщил, что среди костей также обнаружены многочисленные орудия труда человека эпохи палеолита. Останки черепа пещерного льва будут, вероятно, склеены учеными, что позволит увидеть целый череп.