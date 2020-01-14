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В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды
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РИА Новости

В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды

13:23 14.01.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Жительница Белгородской области и ее четырехлетний сын погибли, еще один ребенок попал в больницу в результате пожара, который возник в квартире из-за неисправной электрогирлянды новогодней елки, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, около 23 часов 12 января 2020 года в жилом доме в селе Большие Липяги, в котором проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения, произошло возгорание. Очаг возгорания находился в месте подключения электрогирлянды новогодней елки к электросети", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ходе тушения пожара был спасен ребенок, которого доставили в Валуйскую центральную районною больницу. Также в квартире пожарные нашли со следами термического воздействия тела 28-летней хозяйки и ее второго сына. Как отмечает следствие, глава семьи в это время находился на работе.
"Возбуждено уголовное по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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Следственный комитет РФБелгородская областьРоссияПроисшествия
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