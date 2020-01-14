В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды

ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Жительница Жительница Белгородской области и ее четырехлетний сын погибли, еще один ребенок попал в больницу в результате пожара, который возник в квартире из-за неисправной электрогирлянды новогодней елки, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"По версии следствия, около 23 часов 12 января 2020 года в жилом доме в селе Большие Липяги, в котором проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения, произошло возгорание. Очаг возгорания находился в месте подключения электрогирлянды новогодней елки к электросети", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ходе тушения пожара был спасен ребенок, которого доставили в Валуйскую центральную районною больницу. Также в квартире пожарные нашли со следами термического воздействия тела 28-летней хозяйки и ее второго сына. Как отмечает следствие, глава семьи в это время находился на работе.

"Возбуждено уголовное по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.