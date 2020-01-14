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Россияне не пострадали при столкновении поездов метро в Неаполе
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РИА Новости

Россияне не пострадали при столкновении поездов метро в Неаполе

13:19 14.01.2020 (обновлено: 13:40 14.01.2020)
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CC BY 2.0 / Mauro Cacciola / Garibaldi tube in NaplesСтанция мерто в Неаполе
Станция мерто в Неаполе
CC BY 2.0 / Mauro Cacciola / Garibaldi tube in Naples
Станция мерто в Неаполе. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Граждане РФ, по предварительным данным, не пострадали при столкновении поездов метро в Неаполе, сообщили в посольстве России в Италии.

"14 января в Неаполе произошло незначительное столкновение двух поездов метро. По предварительным данным, легко пострадали пять человек. Российских граждан среди них, по предварительным данным, нет", - говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Facebook.

Отмечается, что посольство России в Италии ведёт дополнительную проверку.
Столкновение нескольких поездов в метрополитене итальянского Неаполя произошло во вторник утром. По данным местного издания Il Mattino, в инциденте приняли участие три состава, один из которых был без пассажиров. Столкновение произошло в северной части города на наземном участке путей. Издание сообщало, что после ЧП в больницы доставлены 13 человек.
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