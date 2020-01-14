Россияне не пострадали при столкновении поездов метро в Неаполе

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Граждане РФ, по предварительным данным, не пострадали при столкновении поездов метро в Неаполе, сообщили в посольстве России в Италии.
"14 января в Неаполе произошло незначительное столкновение двух поездов метро. По предварительным данным, легко пострадали пять человек. Российских граждан среди них, по предварительным данным, нет", - говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Facebook.
Отмечается, что посольство России в Италии ведёт дополнительную проверку.
Столкновение нескольких поездов в метрополитене итальянского Неаполя произошло во вторник утром. По данным местного издания Il Mattino, в инциденте приняли участие три состава, один из которых был без пассажиров. Столкновение произошло в северной части города на наземном участке путей. Издание сообщало, что после ЧП в больницы доставлены 13 человек.