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В Неаполе столкнулись поезда метро
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РИА Новости

В Неаполе столкнулись поезда метро

11:56 14.01.2020 (обновлено: 12:10 14.01.2020)
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CC BY 2.0 / Mauro Cacciola / Garibaldi tube in NaplesСтанция мерто в Неаполе
Станция мерто в Неаполе
CC BY 2.0 / Mauro Cacciola / Garibaldi tube in Naples
Станция мерто в Неаполе. Архивное фото
РИМ, 14 янв - РИА Новости, Александр Логунов. Столкновение нескольких поездов произошло во вторник утром в метрополитене итальянского Неаполя, в больницы доставлены 13 человек.
Как сообщает местное издание Il Mattino, в инциденте приняли участие три состава, один из которых был без пассажиров. Столкновение произошло в северной части города на наземном участке путей.
Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, "жёлтой" ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции. Всего в больницы попали 13 человек, включая машинистов составов.
По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.
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