В Петербурге похититель киндер-сюрпризов получил условный срок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Суд приговорил Юрия Евсеева, признанного виновным в серии краж сладостей, консервов и велосипедов из магазинов в Суд приговорил Юрия Евсеева, признанного виновным в серии краж сладостей, консервов и велосипедов из магазинов в Петербурге , к лишению свободы на два года условно, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Евсеев вину полностью признал. Смольнинский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два с половиной года", - сказано в сообщении.

Суд установил, что в прошлом году летом Евсеев похитил восемь яиц киндер-сюрприз, 10 жевательных резинок "Love is...", жевательные конфеты и шоколадные батончики. Из другого продуктового магазина около месяца спустя мужчина украл несколько десятков банок красной икры.