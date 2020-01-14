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В Петербурге похититель киндер-сюрпризов получил условный срок
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РИА Новости

В Петербурге похититель киндер-сюрпризов получил условный срок

13:08 14.01.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Суд приговорил Юрия Евсеева, признанного виновным в серии краж сладостей, консервов и велосипедов из магазинов в Петербурге, к лишению свободы на два года условно, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Евсеев вину полностью признал. Смольнинский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два с половиной года", - сказано в сообщении.
Житель Тольятти, подозреваемый в краже 50 плиток шоколада из продуктового магазина
5 января, 14:22
Житель Тольятти пытался украсть из магазина около 50 плиток шоколада
Суд установил, что в прошлом году летом Евсеев похитил восемь яиц киндер-сюрприз, 10 жевательных резинок "Love is...", жевательные конфеты и шоколадные батончики. Из другого продуктового магазина около месяца спустя мужчина украл несколько десятков банок красной икры.
Также, по данным пресс-службы, на счету Евсеева три кражи велосипедов на общую сумму более 40 тысяч рублей.
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