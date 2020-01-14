Тегеран рассматривает возможность высылки британского посла

"В международном праве такие люди считаются нежелательными персонами, и наш народ ожидает, что он будет выслан из страны, также этого требует и международное сообщество", - заявил Эсмаили, сообщив, что у Ирана есть для этого все законные основания.

"Конечно, ответственными в этом деле являются министерство иностранных дел и правительство Исламской республики Иран, в качестве принимающего государства", - указал он, добавив, что все будет происходить в соответствии со статьей 9 Венской конвенции дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года (WÜD).

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель": за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.