СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране

ТЕГЕРАН, 11 янв - РИА Новости. Посла Посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в субботних протестах в Тегеране , передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По данным Tasnim, посла после задержания в воскресенье вызовут в МИД Ирана.

Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране, собравшихся почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция. При этом протестующие демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.