СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране

По данным Tasnim, посла после задержания в воскресенье вызовут в МИД Ирана.
Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране, собравшихся почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция. При этом протестующие демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани и ряд лидеров шиитского ополчения Ирака, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.
10 января, 16:07Сказано в эфиреРазвяжет ли Трамп войну на Ближнем Востоке? Мнение американистаНапряженность на Ближнем Востоке растет, считают в Минобороны Японии, ведомство направило в Османский залив эсминец и самолет для патрулирования. В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин высказал свою точку зрения по этому вопросу.