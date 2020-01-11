Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-12T00:15+0300
https://ria.ru/20200111/1563327852.html
СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране
https://cdn23.img.ria.ru/images/156106/07/1561060757_0:0:3264:1836_1036x0_80_0_0_3f092abd23da670a15691b31c44f68f8.jpg
РИА Новости

СМИ: посла Британии задержали за организацию протестов в Тегеране

23:59 11.01.2020 (обновлено: 00:15 12.01.2020)
8271
© AP PhotoАкция протеста в Иране
Акция протеста в Иране
© AP Photo
ТЕГЕРАН, 11 янв - РИА Новости. Посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в субботних протестах в Тегеране, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По данным Tasnim, посла после задержания в воскресенье вызовут в МИД Ирана.
Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране, собравшихся почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция. При этом протестующие демонстративно разорвали портрет погибшего в результате американского удара в начале января генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Вчера, 21:28
Иран объявил день гибели Сулеймани Всемирным днем сопротивления
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. У оператора ПВО были проблемы со связью, а на принятие решения об ударе оставалось несколько секунд. Военный сделал неправильный выбор, рассказали иранские власти.
Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой и заявил, что глубоко сожалеет.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе международного аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани и ряд лидеров шиитского ополчения Ирака, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран в ночь на 8 января нанес ракетные удары по американским базам в Ираке.
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
10 января, 16:07Сказано в эфире
Развяжет ли Трамп войну на Ближнем Востоке? Мнение американистаНапряженность на Ближнем Востоке растет, считают в Минобороны Японии, ведомство направило в Османский залив эсминец и самолет для патрулирования. В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин высказал свою точку зрения по этому вопросу.
23263566
Обсудить 11
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Хасан РоуханиМеждународные авиалинии УкраиныМИД ИранаВеликобританияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нынешние британцы - мастера провокаций, ничего удивительного. А ведь когда то были воинами, мореходами.
12 января, 00:23
Андрей Е
1600000
Рекомендуем
Американские гидросамолеты Каталина
В США почтили память участников секретного проекта с СССР "Зебра"
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Меркель: "с Россией и против США"
Жители Екатеринбурга празднуют Новый год
Горбачев призвал лишить "бездельничающих" россиян новогодних каникул
Медицинская сестра в больничной палате
"Решил закончить": омский врач отказался принимать людей с переломами
Фотография из профиля Ксении Пунтус на фейсбуке
В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Аль-Басра скорбит о великой утрате: В Ираке убили журналистов
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Меркель прилетела в Москву за помощью. Срочной помощью
Демонстрация в Тегеране 11 января 2020 года
В Тегеране прошел митинг после признания Ираном вины в крушении Boeing
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Власти Абхазии сообщили об участии иностранцев в протестах в Сухуме
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Премьер Польши считает, что санкции не остановят "Северный поток – 2"
Военнослужащий правительственной армии Сирии
Около 200 террористов атаковали позиции сирийских военных
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Большая ошибка Польши
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Путин и Меркель провели переговоры в Кремле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42На Мальте выбрали нового премьер-министра
03:51ПНС в ответ обвинило армию Хафтара в нарушении перемирия в Ливии
03:49Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
03:47СМИ сообщили о нарушении ПНС перемирия в Ливии
03:26В госдепе рассказали о своей стратегии в отношении Ирана
03:09СК начал проверку после хлопка в цехе в Белгородской области
03:06Российские специалисты выявили проблемы в подготовке экипажей МКС
03:04Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба
03:01WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
02:40"Нашли раздетой в кустах": модель рассказала о падении коллеги из окна
02:38В Дубае задержки и отмены авиарейсов из-за дождя продлятся еще сутки
02:20Госдеп призвал Ирана извиниться за задержание британского посла
02:12Глава МИД Канады обсудил с Помпео крушение самолета в Иране
01:50Клинцевич объяснил, почему Турчинов хочет наказать Россию за Boeing
01:31Трамп поддержал протестующих в Иране твитом на языке фарси
01:27Британия раскритиковала задержание посла на акции протеста в Тегеране
01:16Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США
00:55Трамп выразил соболезнования из-за смерти султана Омана
00:45Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии
00:36Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране "не отвертятся"
Лента новостейМолния