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Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления
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РИА Новости

Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления

12:52 14.01.2020 (обновлено: 13:05 14.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару, если он не прекратит военные действия.
Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
"Мы не остановимся перед тем, чтобы преподать Хафтару заслуженный урок, если он не остановит атаки", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж, глава правительства национального согласия Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии, Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.
Участники демонстрации с портретом Халифы Хафтара в Бенгази, Ливия
12:44
Эрдоган рассказал подробности переговоров по Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Халифа ХафтарРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение конфликта в ЛивииЛивияТурцияВ мире
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14 января, 12:53
Валерий Камаев
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