Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

"Мы не остановимся перед тем, чтобы преподать Хафтару заслуженный урок, если он не остановит атаки", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж, глава правительства национального согласия Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали вызвавшие осуждение в регионе меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. После одобрения турецким парламентом 2 января оказания военной поддержки Ливии, Анкара 6 января заявила, что направила военных на помощь Сарраджу.