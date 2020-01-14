Турция намерена пресекать попытки нарушения режима перемирия в Идлибе

АНКАРА, 14 янв – РИА Новости. Анкара рассчитывает на соблюдение режима перемирия в сирийском Анкара рассчитывает на соблюдение режима перемирия в сирийском Идлибе и будет пресекать попытки его нарушения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган

"Мир по-прежнему наблюдает за Идлибом, ничего не предпринимая. 400 тысяч идлибцев двигаются к турецким границам. Сколько еще будет продолжаться равнодушие всего мирового сообщества? В последние дни мы постоянно были в плотном диалоге с РФ, и мы добились перемирия, надеюсь, он продолжится. Его ранее нарушал только (сирийский) режим. Мы решительно настроены пресекать его попытки нарушать режим перемирия", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в сирийской провинции Идлиб в полночь 12 января. Как ранее сообщил Центр по примирению враждующих сторон, с 13.00 мск начали функционировать три пункта пропуска для выхода мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации.

В связи с перемирием сирийская армия подготовила три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей: в районе городов Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке и аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщил во вторник, что с середины декабря число внутренне перемещенных лиц в результате эскалации боевых действий в Идлибе увеличилось на 300 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.